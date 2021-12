Ese trabajo pionero lo incluyó en su libro de 1971 Black Gods and Kings: Yoruba Art at UCLA. Además, divulgó la herencia del arte africano en sus espléndidos libros The Four Moments of the Sun: Kongo Art in Two Worlds (1981) y Face of the Gods: Art and Altars of Africa and the African Americas (1993). Cuando los museos y galerías de Estados Unidos discriminaban la obra de pintores y escultores afroamericanos, Thompson fue uno de los que abrió camino para valorarla y mostrar que el arte no se guía por el color de la piel.

Académico desde 1965, en la Universidad de Yale, con toda justicia, lo designó profesor emérito. Políglota, gourmet, respetado por los principales intérpretes de la música afrocaribeña, Thompson dedicó sus últimos años de vida a escribir la historia del mambo. Para él, resumía magistralmente las tradiciones y los ritmos vigentes a mediados del siglo pasado. Nos deja una herencia invaluable.