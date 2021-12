El otro caso, fue con el mismo Dinenno, quien fue expulsado con roja directa tras una chilena en la cual impactó el rostro de Jesús Angulo. Otra vez, insiste que la decisión fue correcta, pues aunque no podía ver si había un hombre atrás, aclara que la intención ya no es más una atenuante en una jugada. Además que dicha expulsión fue reforzada por la revisión en el videoarbitraje.

Se refiere a la decisión de no castigar con un penal en favor de Pumas cuando Juan Dinenno disputaba un balón y sufrió un golpe del defensa rojinegro Anderson Santamaría que le provocó una fractura de nariz. Ese movimiento, según explica Brizio en su video de análisis semanal, fue consecuencia del movimiento del universitario y la posición natural del brazo del jugador de Atlas; por lo tanto asegura que no había penal.

Dinenno, decepcionado

El jugador aludido, Dinenno, hizo público su descontento con la validación de la Comisión.

Quisiera hacer público mi descontento y decepción con la decisión tomada en torno a la ratificación de mi expulsión, luego de observar todas las pruebas me parece increíble que se le dé la razón a una persona que, en jugadas similares, con diferencia de 5 minutos, no tuvo el mismo criterio teniendo todas las herramientas a su favor , reclamó el jugador.

El ex árbitro Marco Antonio Rodríguez criticó la postura de Brizio y lo tildó de ignorante al considerar que no había penal en la jugada que le provocó la lesión a Dinenno.