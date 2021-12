Juan Manuel Vázquez

Parece absurdo, lamenta Montserrat Alarcón, campeona mundial en peso átomo de la AMB, que a pesar de tener un campeonato mundial siempre debe ceder ante las rivales. Desde la fragilidad de ser una boxeadora sin empresa que la respalde, se ve obligada a aceptar las condiciones que le ofrecen los promotores de las adversarias, ya sea viajar a sus ciudades o acudir como si fuera una aspirante ante las favoritas.

El fin de semana peleó de nuevo así, esta vez ante Silvia Torres, una aguerrida boxeadora a quien antecede la fama de ser hermana de Ana María Torres. Así, cuenta Montserrat, llegó otra vez como si fuera la retadora ante una campeona y no al revés.