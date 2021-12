La serie Wild West Chronicles, que incluye a Eduardo Togi en el reparto, próximamente estará disponible en México y el mundo por medio de Amazon Prime. En esta producción, encarna al histórico personaje y héroe del oeste Elfego Baca quien fue sheriff, abogado, alcalde y ayudó a muchos mexicanos estadunidenses a hacerles justicia. Estoy feliz, porque no pensé que durante la pandemia le dieran a un mexicano la oportunidad de trabajar .

Togi, quien aún no puede revelar el personaje con el que interviene en la serie de Vicente Fernández, explicó que está alcanzando sus sueños, luego de haber trabajado en Atrapada (Imagen Tv/Sony Pictures) y El Yankee (Netflix), lo cual le permite pensar en que a futuro lleguen más propuestas no sólo televisivas, sino cinematográficas.

Sobre su faceta como cantante, Togi comentó que promociona el sencillo Contigo, con el grupo guatemalteco Barrilete, el cual se presentó en uno de los clubes más importantes de Los Ángeles, The Chappel at The Abbey en West Hollywood.

El intérprete quien creció escuchando cumbia, confesó que cada que canto y estoy en el escenario me siento como en mi casa y mi corazón se llena .

Actualmente, Togi, prepara su EP, el cual reuniría entre seis y nueve temas; aunque tampoco descarta realizar algunas presentaciones en 2022, tanto en la Ciudad de México como en otras entidades.