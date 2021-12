Viajero consuetudinario. “Antes de cumplir 12 años ya había estado en cuatro continentes. Es mi mayor pasión e inspiración para escribir mis libros. En mi pasaporte en el renglón de ‘ocupación’ debe decir escritor” además, Reza Emilio es ávido lector La literatura que me fascina es la novela histórica porque también me ayuda para mis libros. Amin Maalouf, Nahguib Mafhuz son de mis autores favoritos.

Mil besos, El legado del príncipe de Cachemira, La trapecista y Mil besos sueño mediterráneo “y escribí Lágrimas y arena hace dos años y no la hemos podido lanzar, por la pandemia” añade el escritor Reza Emilio Juma al tocar el tema de sus libros editados, bagaje que lo ha hecho merecedor de ingresar al Paseo de las Luminarias donde permanecerán sus huellas en la placa Manos de bronce y Estrella de oro.

▲ Reza Emilio Juma, autor de Mil besos, ingresó al Paseo de las Luminarias. Foto cortesía del escritor

En el aspecto teatral, dos de sus trabajos han sido adaptados para ser protagonistas de sendas puestas: Mil besos, por su tensión narrativa y cuadros sensuales, fue llevada a los escenarios en 2020 en Colombia en el Teatro San Bartolomé donde José Oriol y Beiba Taina, caracterizaron a Milo y María respectivamente; La trapecista es su segundo libro adaptado al teatro.