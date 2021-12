Karla Torrijos y Erendira Palma

Periódico La Jornada

Sábado 4 de diciembre de 2021, p. 9

Miguel Piojo Herrera, técnico de Tigres, aseguró que en la vuelta de las semifinales del Apertura 2021, hoy ante León, su equipo no cambiará de estrategia y tampoco saldrá a especular en la cancha del Nou Camp.

Jugaremos como lo hemos hecho siempre, no tenemos otra idea, trataremos de incrementar nuestro marcador, sabemos que no será fácil, es una cancha complicada, pero no modificaremos nuestro estilo, buscaremos el resultado , declaró ayer en conferencia de prensa.

Asimismo, destacó la fortaleza mental con la que su plantel ha disputado sus últimos encuentros, donde remontó y ganó; y confió en que la mantendrán este sábado.

Con Santos íbamos 2-0 abajo y buscamos el resultado, y con León también perdíamos, sin embargo el plantel no bajó los brazos. Estamos preparados para cualquier adversidad , mencionó.

En ese sentido, aseguró que Tigres tratará de jugar rayando en lo perfecto, es la consigna, sé que es muy difícil, pero si tratamos de llegar a esa idea, seguramente estaremos en la final .

Por otro lado, el ex delantero Francisco Uribe, quien fue campeón con León en la temporada 1991-1992, confía en que los esmeraldas revertirán el marcador adverso al destacar que pueden recurrir a jugadores experimentados y hacer valer el estadio Nou Camp, donde sólo cayeron en dos ocasiones en este torneo.