Consideró que en los feminicidios el violentador no se da por satisfecho sólo con terminar con la vida de una mujer, sino que muchas veces esconde el cuerpo y con ello impide el duelo, el entierro y el epitafio.

La potencia del silencio

En su turno, Brenda Lozano apuntó que en sociedades como la mexicana la violencia no es unicelular , sino que se entrecruza y, peor aún, en no pocos casos se ha normalizado, sin llegar todavía a tener una palabra para definir a quien tiene un hijo desaparecido, porque el silencio puede ser mucho más potente , al no existir forma de nombrar un dolor de tal naturaleza.