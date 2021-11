“Esta fue mi primera defensa, pues apenas estoy regresando al ring luego de superar una lesión en la cabeza, pero estoy muy contenta porque logré retener mi título, creo que la decisión fue justa, me hubiera ido tranquila con un empate, pero no con una derrota.

Siento que gané claramente, en un futuro me gustaría pelear por los títulos pluma que tiene Amanda Serrano, aunque por ahora me intensaría más enfrentar a Marcela La Tigresa Acuña o a varias que no son de México, porque aquí casi no hay pesos pluma , señaló Cruz tras su combate.

A su vez, el campeón de peso ligero de la Organización Norteamericana de Boxeo (NABO), Ángel Fierro, venció por nocaut técnico en el cuarto asalto a Cristian Bielma.