Son cursos intensivos dirigidos a bailarines de nivel medio y avanzado a los que enseña técnica danzaria, desarrollo escénico y maneras de sentir .

La técnica tiene que ir acompañada de un sentimiento que es lo que hace bello al baile , señala al tiempo que recomienda no hacer cosas raras con los pies , como es la tendencia ahora de imprimir al baile velocidades y figuras vertiginosas en los desplazamientos. No se trata de velocidad de pies, o de ver quien corre más, quien hace más tiempo, más síncopa, eso es una equivocación que los lleva a ser espectaculares pero no emotivos .

Menciona que algunos jóvenes por lucir en el escenario no respetan técnica ni tradición y, además, no saben las estructuras del flamenco.

La mayorÍa de los bailaores actuales no conocen el flamenco. Éste es muy amplio, hay diferentes palos: alegrías, seguidillas, soleá, bulerías, tarantos, tientos… y los jóvenes de hoy todo lo bailan igual. Los ves en un baile y se dedican a correr, a hacer contratiempos con los pies, no se preocupan de escuchar el cante, la guitarra, el compás de las palmas… No saben en qué momento detenerse para hacer una escobilla, en qué momento respirar para cambiar de paso; entonces no avanzan, se quedan ahí, en un proyecto y nada más, no pasan la barrera”.

Sin embargo comenta que gracias a su escuela han salido seis u ocho bailaores con mucha tradición y empalme que rescatan la escena. Es de recordar que con Joaquín Cortés, Antonio Canales, Adrián Galia, y Joaquín Grilo, alumnos suyos, realizó Cinco bailaores un espectáculo que constituyó un hito importante de la historia del flamenco, ya que le dio un impulso que lo llevó a convertirse en referencia internacional.

El maestro también tuvo mucho que ver con la evolución del flamenco femenino impulsando bailaoras que han hecho historia como Rafaela Carrasco, Belén Maya, María Juncal, Carmen La Talegona y Olga Pericet.

(Continuará)