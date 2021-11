De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 20 de noviembre de 2021, p. 9

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), respaldo al técnico Gerardo Martino al frente del representativo nacional, mientras el Tricolor salió del top 10 del ranking mundial de la FIFA luego de las derrotas ante Estados Unidos y Canadá.

Siempre hay planes B por la naturaleza del futbol, pero en este caso no lo tenemos contemplado para nada, tanto Gerardo Torrado (director general deportivo de la FMF) como yo tenemos el entendido de apoyar al señor Martino y a todo su equipo de trabajo. No hay por qué pensar en nadie más , afirmó De Luisa a la cadena TUDN.

Sin embargo, aceptó que dolió mucho perder tres partidos consecutivos ante Estados Unidos , ya que al menos en la Copa Oro era fundamental repetir el título y México no tiene excusas, debemos tratar de competir y ganar siempre .

Sin alarma