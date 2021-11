Sábado 20. Lo mejor: Tame Impala, Disclosure, Khruangbin, Slowthai, Boy Pablo, Yendry, Hamzaa. Buena onda: Cheap Trick, LP, !!!, Dayglow, Faye Webster, Ritt Momney, Electric Guest, SG Lewis, Fakear, Missio, Alfie Templeman. Flojo: The Kooks, Turnstile, Bleachers, All Time Low, Elliot Moss.

espués de que en 2020 no se llevara a cabo, vuelve el festival Corona Capital, en décima edición, como ya se había comentado en este espacio ( https://bit.ly/3FsBm33 ), mañana 20 y el domingo 21 en la Ciudad de México. Aunque los festivales a gran escala ya están aquí, lo cual implica una gran alegría, una vez que la mayoría de las entidades del país están en semáforo verde, los estragos de la pandemia, por ahora a la baja de este lado del Atlántico, siguen presentes de alguna manera. Por ejemplo, una de las artistas estelares del cartel, St. Vincent, acaba de cancelar pues uno de sus músicos dio positivo de Covid-19. Asimismo, la incertidumbre de lo que pasaría por estas fechas, hizo que muchos artistas grandes no pudieran ser agendados, de modo que el elenco 2021 es quizás uno de los más desequilibrados de su historia, pues los conocidos de calidad son pocos, mientras que casi todo el resto es mucho relleno: artistas poco propositivos, amilanados, ni siquiera tan de moda en cuanto a géneros comerciales. Innecesaria tanta cantidad de bandas sin chiste, si acaso sólo para justificar sus elevados precios. Hay exceso de electro-pop genérico cual de tienda departamental, salvo dos que tres agradables sorpresas, y para los gustosos de las guitarras, salvo excepciones, habrá muy poco rock de altura. Sin duda hay bandas y solistas nacionales mucho mejores, pero para variar, ningún artista mexicano es incluido, con el pretexto de que el concepto es anglo (aunque sí incluyen talento de otras latitudes que hablan español), con esa anquilosada idea de que lo extranjero es lo bueno, o como para hacerlo sentir exclusivo, chic, aspiracional. Absurdo que esto siga pasando en un festival de tan amplio alcance, cuando encuentros como Nrmal, Ceremonia, entre otros, demuestran que hay bastante calidad nacional. La parte buena es que hay equilibrio de género y justo son las mujeres quienes ofrecen propuestas más lindas o interesantes.

Domingo 21. Lo mejor. The Whitest Boy Alive, Parquet Courts, Ela Minus, Jehnny Beth, Flamingosis, Aurora, Lightning Seeds, Alaina Castillo, Cautious Clay, Sir Chloe, Niko Rubio, Gaia. Buena onda: Royal Blood, The Bravery, Pabllo Vittar, Flight Facilities, Nessa Barrett, Jvke. Flojo: Twenty One Pilots, Rüfüs Du Sol, 070 Shake, Glaive, George Fitzgerald, Will Joseph Cook, Smith & Thell, Adam Melchor.

20 y 21 de noviembre, Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. 14 horas a la una de la madrugada. $2000 a $4200 en Ticketmaster. El acceso sólo será posible mostrando certificado de vacunación (esquema completo) o prueba negativa (aplicada al menos 72 horas antes); el uso de cubrebocas será obligatorio. Detalles, horarios, boletos: www.coronacapital.com.mx.

Festival Rupestre

El legendario foro de los años 90, L.U.C.C. (La Última Carcajada de la Cumbancha) vuelve al Telón de Asfalto, en la misma dirección (Perpetua 4, San José Insurgentes). Y para abrir actividades, este fin de semana se llevará a cabo el Festival Rupestre. Viernes 19. En vivo: Fausto Arrellín, Tere Estrada, Nina Galindo, Iván García; 19 horas, $200. Sábado 20. En vivo: Julia González, Úrsula Kemp, Armando Rosas, Roberto Ponce; 19 horas, $200.

Alejandro Marcovich. Los Señores.

Viernes 19. Los Señores Blues Band (con Bon y Marcelo Lara al frente) en el Foro del Tejedor (Álvaro Obregón 86, Roma); 19:30 horas, $300 https://bit.ly/2Z4KMCy.

Sábado 20. El afilado guitarrista Alejandro Marcovich en concierto de improvisación con invitados sorpresa. Foro del Tejedor (dirección citada). 20 horas, $400 presencial; $200 por streaming https://bit.ly/3HKIEkW.

Miércoles 24. Fuerza Zopi: concierto a beneficio de Gerardo Pimentel Fernández, Zopi, músico y activista, promotor incansable del reggae, la bicicleta y la vida saludable, quien padece una grave enfermedad y requiere apoyo económico para su tratamiento. En vivo: Liber Terán, Tribu, Antidoping, Triciclo Circus Band, Lengualerta. Teatro de la Ciudad (Donceles 36, Centro), 18 horas, $240.

