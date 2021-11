Subrayó que en las alcaldías donde ya trabaja Gas Bienestar, los gobiernos han reportado una reducción de hasta 50 por ciento en las llamadas de emergencia por fugas del combustible.

Kilos de kilo

El directivo insistió en que los beneficios que ofrece Gas Bienestar es que los consumidores pueden estar seguros que reciben cilindros de 20 kilos con esa cantidad del combustible, pues en otras gaseras no los llenan, les ponían aire o les pegaban en la base a los tanques una placa de acero para que pesaran más.

Además, los equipos que se entregan son cien por ciento seguros, inclusos los que son rehabilitados.

Aunado a ello, aseguró que los tanques de Gas Bienestar tienen mayor duración, los de 20 kilos, 11 días más, lo que genera un ahorro a las familias de unos 284 pesos por cada cilindro; además, se venden a precio justo por abajo del máximo fijado por la Comisión Reguladora de Energía.

En ese sentido, dijo que han detectado que algunas empresas –las cuales no identificó– mañosamente anotan un precio más bajo que el de nosotros , pero, no es un producto de calidad o simplemente están entregando cilindros que no contienen la cantidad completa de gas.

En cuanto a los resultados de la operación de Gas Bienestar, Gustavo Álvarez informó que en Iztapalapa se trabaja en 50 rutas; en Azcapotzalco, nueve, y en Tláhuac se establecieron 11. En ellas se están colocando en promedio 4 mil 700 cilindros de Gas Bienestar al día.