Que el agua no sea un mercado donde mande el que tenga más dinero, sino un reto democrático. Esto de escuchar al pueblo, de que venga incluso el presidente, el gobierno, a resolver a través del diálogo un problema, yo lo saludo como positivo y lo voy a referenciar como ejemplo positivo de resolución de conflictos de agua a nivel global, no sólo en México , dijo el también especialista de la Universidad de Zaragoza, quien en 2003 ganó el Premio Goldman, considerado el Nobel de ecología.

El representante de la alta comisionada reconoció el trabajo de acompañamiento que llevó a cabo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en favor de los inconformes con el proyecto de la presa El Zapotillo.

Pedro Arrojo comentó que aunque hay muestras de que México ha mejorado en la resolución de problemas relacionados con el agua sin afectar a las comunidades, también existen rezagos, especialmente en saneamiento, aunque evitó ahondar porque toda crítica se hace primero a los gobiernos.

Asimismo, confió en que el enfoque de respeto a los derechos humanos en los temas de abastecimiento y saneamiento se mantenga en la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales, la cual está a discusión en la Cámara de Diputados .

La ley no está hecha, hay propuestas. Creo que hay un proceso ciudadano de participación que he saludado en mis informes ante el plenario de Naciones Unidas. Ha habido un proceso participativo que para mí es ejemplar y está la incógnita de cómo desembocará, si el parlamento lo terminará aprobando.

Afirmó que dará seguimiento desde una expectativa positiva de que México sea “vanguardia en el desarrollo de los derechos humanos con una ley general basada en estas garantías.