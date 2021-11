▲ La nueva presidenta del COM (al centro), al momento de rendir protesta junto con su Comité Ejecutivo. Foto COM

La ex clavadista María José Alcalá cumplió los pronósticos al convertirse en la primera presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) en sus 98 años de historia, al salir favorecida en las elecciones que por vez primera en el organismo se efectuaron mediante voto secreto, para resultar triunfadora frente a la ex taekwon-doísta Norma Olivia González.

Beatriz González Lima, presidente de la Federación Mexicana de Vela, fue la única que increpó a Alcalá al preguntarle tras su discurso de presentación, si estaría dispuesta a renunciar a su curul en caso de ganar, a lo que la ex clavadista se limitó a contestar que soy una mujer trabajadora, 24 (horas) por siete (días), y haré lo mejor por el deporte

Y tras rendir protesta como dirigente del COM, insistió en el concepto con el que se definió durante su campaña en los medios: Yo siempre me he caracterizado por ser una persona honrada y comprometida, y por eso he logrado en mi vida personal y deportiva destacarme con logros y siempre con transparencia. Siempre entregaré al Comité Olímpico Mexicano el tiempo suficiente y también lo entregaré a todos los miembros permanentes y a las federaciones nacionales para cuando ellos me necesiten .

Alcalá Izguerra estará acompañada durante su gestión por Daniel Aceves Villagrán, como primer vicepresidente; Jaime Cadaval Baeza, segundo vicepresidente; Mario García de la Torre, quien continúa como secretario general; Martha Hernández Sánchez, prosecretario; Jorge Alfonso Peña Soberanis, tesorero; Rosalío Alvarado del Ángel, primer vocal; Lilian Estra-da Bautista, segundo vocal; Norma Baraldi Briseño, tercer vocal: Miguel Cervantes Ledesma, cuarto vocal, mientras el pentatleta Ismael Hernández Uscanga, medallista de bronce en Río 2016, fue aprobado por la asamblea como vocal deportista.

Jimena Saldaña, quien se perfilaba hace unos meses como fuerte contendiente, participó en la planilla de González como vicepresidenta, puesto que desempeñaba en el Consejo Directivo de Padilla. Diplomática en Washington, viajó a México para la ocasión, pero se despidió con los perdedores.