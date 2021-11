Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de noviembre de 2021, p. 42

Mujeres de diversos colectivos que sufrieron en carne propia la desaparición de un familiar llegaron a la sede del Poder Legislativo local para condenar la publicación de un meme con los logotipos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Alerta Amber por la diputada América Rangel Lorenza, del Partido Acción Nacional.

Con megáfonos afirmaron que es muy difícil lograr que las autoridades publiquen una ficha de búsqueda como la Alerta Amber , por lo que dejaron en claro que no es un meme –como justificó Rangel–, y que no es correcto que la panista utilice dichos logos para burlarse.

“No tiene por qué jugar con el dolor de las familias, la invitamos a que se pare, a que camine entre animales, tierra, piedras y rasque con sus propias uñas. No tiene idea de lo que pasamos.

¿Por qué en lugar de viralizar un meme no viraliza las fichas de búsqueda? No se vale que se burle, que se agarre a nuestro movimiento de juego , afirmó una de las mujeres, quien prefirió no mencionar su nombre.

Otra integrante del colectivo criticó que la diputada de Acción Nacional revictimizó a las personas con la imagen, donde se aprecia a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y los logos oficiales de la FGJ y la alerta.