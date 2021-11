Europa Press, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 9 de noviembre de 2021, p. 13

Glasgow. Las medidas para compensar las emisiones que se han planteado hasta ahora son un espejismo , señaló en un informe la Alianza por la Solidaridad-ActionAid junto con otras organizaciones, que con el lema ‘Net Zero: cómo los objetivos cero neto disfrazan la inacción climática’, denunció que con estas medidas se pretende confiar en tecnología del futuro que no se ha probado aún o plantar millones de árboles para los que no existe terreno suficiente.

Una semana después del inicio de las negociaciones en la 26 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas (COP26) que se celebra en Glasgow, Reino Unido, Alianza por la Solidaridad-ActionAid afirmaron que aparte de los discursos de los líderes políticos no se ha tomado ninguna medida adicional mientras los combustibles fósiles son financiados.

La organización llamó a los líderes apostar por el Real Zero (cero real), con un cambio drástico del sistema económico y la toma de acciones de carácter urgente para la transición del modelo de producción y consumo, de transporte, alimentario, de energía e industrial.

Recordó que el cero neto no es el fin de las emisiones porque se continuará contaminando , e indicó que las emisiones se pretenden compensar mediante dos vías: la primera es la organización y funcionamiento del mercado de carbono que los líderes discuten en la cumbre alrededor del artículo 6 del Acuerdo de París, y la segunda sería la captura y el almacenamiento de carbono con nuevas tecnologías que aún no se han probado.