Las ciudadanos cuya identidad se reconoció son: Maite Velázquez Rivas, de 31 años, originaria de Guadalajara; su novio, Didier, de 41 años y la tía de éste, Gladys, de 72 años, ambos de nacionalidad colombiana. Todos eran integrantes de una familia que se dirigía al puerto de Veracruz cuando el camión los embistió.

También se identificó a un profesor universitario y a sus dos hijos; no obstante sus parientes tendrán que esperar los resultados de las pruebas de ADN que se realizan en la agencia del Ministerio Público de Texcoco para llevárselos.

Reclama indemnización

Teresa Rivas Cortés, mamá de Maite, viajó desde Jalisco y se presentó en la sede de la FGJEM en Ixtapaluca, donde le mostraron un pedazo de pasaporte que fue recuperado de entre los restos de vehículos incendiados.

Explicó que su hija estaba de paseo. Tenían dos días en la Ciudad de México, donde visitaron la Basílica de Guadalupe, para después dirigirse al puerto de Veracruz.

Yo quiero que me digan quién va a responder. Que esto no quede así, porque no se me hace justo que mi hija haya dejado a sus dos niñas. Que se haga justicia y se indemnice , exigió.

La fiscalía precisó que hasta las 14 horas del lunes se habían tomado muestras de ADN a nueve personas que presumen que familiares suyos murieron en el accidente.