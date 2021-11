Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 9 de noviembre de 2021, p. a12

Tras la conclusión de un torneo escaso de goles y de buen juego, José Luis Sánchez Solá apuró: “¡Urge que regrese el descenso!, urge que los directivos planifiquen pensando más en lo deportivo, porque llevan rato enfocados, obsesionados en aliarse con Estados Unidos. No puede ser que Pumas y Chivas –dos equipos importantes de la liga– festejen haber calificado de panzazo. Es ridículo”.

El apodado Chelís considera dramática la situación al exponer casos como el de Monterrey, “que tiene nueve foráneos con calidad superior a lo que se ve en la Liga Mx y que juega en promedio con seis extranjeros en cada partido; tiene además ocho o nueve de los mejores mexicanos; es decir, un equipo de máximo potencial ¡pero sólo hace 22 puntos!, 43 por ciento de productividad… Una miseria”.