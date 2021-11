De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 7 de noviembre de 2021, p. 8

En 2020 salió el disco de estudio Efectos extraordinarios, “ahora, en 2021 lo sacamos todo, pero en una grabación en vivo; y ya está en circulación nuestro primer sencillo Pez cantor y pronto saldrá el segundo: Fortaleciendo.” Dice de entrada Adrián Murguía líder fundador de El Delirante, banda con 15 años de travesía en los terrenos musicales donde campea, principalmente, el blues. Mis raíces han sido muy blueseras, muy roqueras y un poco jazzísticas, de ahí nace toda mi vena musical. Siempre quise hacer un proyecto de blues en español y éste es, El Delirante.

Murguía reitera lo anterior al añadir: “Toda la pasión y las influencias están plasmadas en Efectos extraordinarios grabado en vivo; lo realizado en el escenario de la Cervecería Cholula esa noche de abril de este año quedó registrado como un concierto-grabación donde participaron Nacho Quirarte, piano y coros; Fernando Laura, órgano; Diego Franco, sax tenor; Gabriela Vega, bajo, y Rodrigo Zurdo Ortega en la batería” Además, claro Adrián Murguía voz, guitarra y composición.