Sostuvo: Los premios no son más que un recordatorio del esfuerzo que se hace para conseguir tus sueños. Mentiría el actor que dijera que no le gusta ganar premios, es algo bonito, pero sólo como un reconocimiento a un trabajo que hiciste .

Si bien su carrera va en ascenso, también tuvo obstáculos, los cuales –aseguró Tinoco– sólo quedaron en anécdota. El primer año que estuve aquí, no encontraba nada, pues uno no es del país y hay discriminación también en muchos teatros; a veces, me preguntaba si había tomado la decisión correcta de haberme quedado a trabajar acá .

Ahora su camino lo tiene claro: A futuro quiero hacer obras en inglés y cine, aunque me encanta el teatro en español . Entre sus personajes más icónicos recordó el de la duquesa Isabela en El burlador de Sevilla o a Victoria, de la comedia Por fin, una chica que se embarazó y narraba las batallas que afrontó, incluida la infidelidad de su marido .

Sin duda, me encanta hacer diferentes obras, personajes y brincar de géneros, pero lo real es que me dan personajes con cierta elegancia, mujeres fuertes; eso es lo que tiendo más a hacer porque es como mi tipo, pues tengo voz grave y me dan roles femeninos muy luchadores, pero también villanas, que también se me da muy bien .

En este sentido, sobre su participación en Muerte en el Nilo, explicó: Mi personajes es el de la escritora, quien está algo loca y todo el tiempo vive en el melodrama; y cada cosa que le sucede lo convierte en una historia digna de ser contada en un libro; pero también le gusta el alcohol, se la pasa coqueteando y haciendo chistes hasta el final de la obra .

Úrsula Tinoco es egresada de The Lee Strasberg Theatre & Film Institute, además ha participado en alrededor de 25 obras y como actriz bilingüe, además del teatro español, ha destacado en montajes como Twelve angry jurors.