Domingo 7 de noviembre de 2021, p. 6

Houston. Las autoridades de Texas investigan este sábado la tragedia ocurrida cuando el público de un multitudinario concierto de rap de Travis Scott se lanzó hacia el escenario en una estampida que dejó ocho muertos y 25 personas en el hospital.

Alrededor de 50 mil personas estaban reunidas en el NRG Park de Houston el viernes por la noche cuando la multitud comenzó a empujar mientras Scott rapeaba, lo que desencadenó escenas caóticas.

Las personas fueron empujadas, pisoteadas, y cuando luché para salir de ahí, vi a personas en el suelo , dijo a Afp Logan Morris, un residente de Dallas que asistió al show.

Raúl Márquez, de 24 años, indicó que vio mucho consumo de drogas y alcohol entre el público.

Se acaloraron bailando y todo se derrumbó, simplemente no podían respirar, y se desmayaron a diestra y siniestra , indicó.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, informó a periodistas el sábado que la estampida dejó ocho muertos, de entre 14 y 27 años. También unas 25 personas tuvieron que ser llevadas al hospital, incluyendo 13 que aún no han salido.

Turner declaró que las autoridades están revisando videos, hablando con testigos, los organizadores del concierto y personas que fueron hospitalizadas.

Probablemente nos tomará cierto tiempo averiguar qué sucedió exactamente .

El Departamento de Homicidios de la Policía de Houston y la División Antinarcóticos realizarán la investigación criminal, dijo el comisario Troy Finner a periodistas.

Houston es habitualmente sede de grandes conciertos, agregó Turner, pero nunca había sucedido algo como esto .

Más de 300 personas fueron atendidas en el lugar por heridas leves en la primera noche del Festival Astroworld de dos días, que Scott ayudó a organizar, dijeron las autoridades.

Scott detuvo su acto varias veces cuando vio a los fanáticos angustiados cerca del escenario, informó el Houston Chronicle, un medio local.

Los sobrevivientes describieron caóticas escenas, con personas aplastadas y otras luchando por respirar.

Gavyn Flores, de 18 años, contó que estuvo cerca de una barricada sin poder moverse durante horas. Asegura que trató de ayudar a los demás a saltar el obstáculo.