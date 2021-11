Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 4 de noviembre de 2021, p. 9

Tras haber ordenado poner a disposición del Ministerio Público Federal a los elementos de la Guardia Nacional (GN) que balearon a migrantes cubanos en Pijijiapan, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador deploró el actuar de los uniformados. En su exposición matutina de prensa, confirmó que tras el ataque perdieron la vida dos migrantes, les dispararon y eso no se debe hacer, hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes .

Al recordarle el homicidio de Fredy López Arévalo, respondió: vamos a dar respuesta a la viuda, a los huérfanos, y vamos a investigar y atender el caso para que no haya impunidad en lo que corresponde a este periodista de San Cristóbal de las Casas .

Al abordar la agresión contra los viajeros cubanos, repuso: un hecho muy lamentable, de unos migrantes que fueron baleados por la Guardia Nacional. Y ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional del Ministerio Público, porque perdieron la vida dos migrantes, les dispararon, sí, no se detuvieron, pero no hicieron más que salir rápido sin detenerse de frente a donde estaba la patrulla de la policía de la Guardia Nacional; no dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer, hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes , repuso.