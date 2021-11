Hernán Muleiro

Jueves 4 de noviembre de 2021

El destino del saxofonista Germán Bringas como músico estuvo predestinado fuera del camino convencional desde el principio, gracias a la sinestesia: Desde niño veo colores en la música, así empecé a tocar, juntando varias notas lograba colores diferentes, el azul metálico, el verde claro, el naranja, necesito mezclar ciertas notas para producir eso en mi cabeza; lo mismo pasó con los sintetizadores, buscaba colores específicos con mis composiciones. Tengo dos discos que son de piano y saxofón y sólo esos instrumentos servían para lograr las combinaciones buscadas .

Dueño del espacio de improvisación Jazzorca, en la colonia Portales, parte del disparador de Bringas es el quiebre entre el bebop y el free jazz: El bebop es un juego muy divertido, pero siento que es un estilo que ya se desarrolló hace casi 70 años. El free jazz es una música con una estética grotesca, donde lo que importa es comunicarse mediante una energía verdadera, que exprime a los músicos hacia cierta forma de ejecución, por eso el free jazz tiene muchos estigmas. El bebop fue hace tanto tiempo que ya se enseña en las escuelas, y quienes lo practican viven vidas de estudiante, por eso las jams suenan lo mismo que toda la vida, mucho con esa atmósfera de hijos de papi seguros, seguritos, a partir de tener las estructuras armadas no poseen muchas preocupaciones .

Con toda una historia de rupturas a cuestas, el jazz también tuvo moldes para romper que persisten en la actualidad: Lo que me ha mantenido más alejado es la insistencia en una estética de glamour del jazz y sus lugares comunes: el gato negro en la noche, la copa de vino escuchando buena música, todas esas estupideces me hacen enojar, eso de ligar el saxofón a la cuestión sensual y melosa es un asunto muy aberrante, que distraen la historia de lo que es el inicio del jazz, de la gente rebelde: Charlie Parker fue incomprendido, Ornette Coleman fue burlado, Monk despreciado por su forma de tocar. Esa idea de la música suave es una excusa para no prestar atención, en cambio el free jazz te obliga a callarte la boca, como el noise japonés. Finalmente el free jazz es el único estilo que rompió con todo .