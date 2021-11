En cuanto a los estudios y trabajos de reforzamiento, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, sostuvo que lleva un avance de 70 por ciento en el levantamiento topográfico que se realiza en los 6.7 kilómetros del tramo elevado metálico.

En el subterráneo los estudios de calas, aforos en cárcamos pluviales y pruebas de placas tienen 69 por ciento y 20 en cuanto a avance general de obra en limpieza de registros, desazolve y reparación de filtraciones.

En lugar del desplome ya se entregó el proyecto ejecutivo con la confirmación topográfica que incluye tres trabes y reforzamiento en los cabezales, los topes sísmicos y las columnas.