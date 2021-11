Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 4 de noviembre de 2021, p. 33

Claudia Sheinbaum aseguró que no hace campaña rumbo a 2024 con los viajes que realizó el fin de semana a algunos estados, e indicó que incluso –para que no hubiera ningún problema– asumió los gastos con recursos propios y se le descontó un día de salario.

En su conferencia de prensa, la jefa de Gobierno reiteró que estuvo en Guanajuato debido a que el próximo año la ciudad será la entidad invitada al 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino, donde también habrá una representación de todos los estados.

Comentó que como lo hizo en Tlaxcala y Guerrero, acudió a Baja California y a Colima para acompañar a las nuevas gobernadoras Marina del Pilar e Indira Vizcaíno. Son las compañeras que vienen de Morena, que son gobernadoras, las recibí aquí y uno de los compromisos que hicimos es que, en la medida de lo posible, pudiéramos ir cuando rindieran protesta .

Por otra parte, aseguró que desconoce el proyecto del Instituto Electoral local de que solicitará una partida de 155 millones de pesos en su presupuesto anual para una consulta de revocación de mandato el próximo año.