Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 4 de noviembre de 2021, p. 32

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) impugnará el amparo promovido por el ex jefe de la policía, Raymundo Collins Flores, para evitar su aprehensión por uso ilegal de facultades durante su desempeño como director del Instituto de Vivienda (Invi).

El gobierno local detalló que la Fiscalía tiene abiertas varias carpetas contra el ex funcionario, quien al interponer el recurso legal argumentó que no lo citaron antes de la orden de aprehensión, cuando se ha llevado a cabo este procedimiento, pero no se presenta porque no está en el país.

Entonces, hay maneras de impugnar esta resolución, no es definitiva , indicaron las autoridades capitalinas.

Consideraron que dependerá del trabajo de la Fiscalía y, por supuesto, de los propios jueces, tanto del Tribunal Superior de Justicia y, en particular lo que tiene que ver con el amparo y con el de los togados federales para que el ex funcionario no evada la justicia.

El pasado martes el quinto tribunal colegiado en materia penal concedió un amparo a Collins Flores que deja insubsistente la orden de aprehensión que libró en su contra un juez capitalino en marzo de 2020.