De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de noviembre de 2021, p. 8

Sean Paul no ha salido de su natal Jamaica en 18 meses. Regularmente, el productor y cantante de reggae y dancehall viaja alrededor del mundo, alentando a la gente a mover sus cuerpos, pero debido a la pandemia, ha estado disfrutando del tiempo en su tierra, aunque se preocupa por el futuro de la isla. He visto el cambio climático de primera mano aquí. Hay playas que conozco que han retrocedido más de seis metros. En algunos lugares no hay arena, no hay más playa , dijo a The Independent.

Por eso recientemente ha estado financiando fideicomisos de agua para que los pequeños campesinos puedan mantener sus cultivos regados, incluso durante las sequías. En mi experiencia, cuando algo se vuelve muy industrial pierde la calidad. Incluso con la música , señaló.

Scorcha para una audiencia internacional

En marzo, Paul lanzó Live N Livin, un disco que celebra la escena local colaborando exclusivamente con otros músicos jamaiquinos: Buju Banton, Busy Signal y Jesse Royal. Scorcha, su próximo álbum, estaba planeado para salir en mayo pero ahora ha sido retrasado para el próximo año debido a las dificultades de conseguir los derechos de las muchas estrellas internacionales que se le unirán.

Nombres como la ex No Doubt, Gwen Stefani: la rapera de Los Ángeles, Ty Dolla Sign y la cantautora británica Raye se codean con la crema y nata jamaiquina. “Scorcha tiene un acercamiento más internacional para hacer los ritmos y las canciones”, explicó Paul, sigue siendo música dancehall pero creo que es más apta para una audiencia internacional .

Mientras tanto, Sean Paul ha publicado Dynamite, un tema bailable que lo reúne con la artista pop Sia, con quien ya había colaborado en 2016 para la canción Cheap thrills, la cual gozó de un gran éxito, uno que el jamaiquino realmente necesitaba. Desde su aparición internacional en 2002 con el álbum Dutty rock, los gustos han cambiado, y durante un tiempo parecía que Paul había sido dejado atrás.