La FMF escribió en su portal: “La Federación Mexicana de Futbol ha sido notificada por la FIFA de la sanción impuesta como resultado de la evaluación realizada sobre la conducta de su afición, en los partidos celebrados en el estadio Azteca ante Canadá y Honduras del pasado mes de octubre.

“La sanción consiste en una multa económica de 100 mil francos suizos y realizar los próximos dos partidos de local de la selección varonil mayor a puerta cerrada.

La FMF reitera su compromiso por seguir trabajando en esfuerzos encaminados a promover el respeto y la igualdad, como parte fundamental de nuestro futbol”.

La federación húngara también fue castigada con dos partidos sin público en casa y uno más de visitante. Panamá recibió un partido de veto por conducta discriminatoria de sus espectadores contra Costa Rica y México, mientras que a El Salvador se le impuso una multa de 12 mil 500 francos suizos, sin aviso de veto, por lanzar objetos e insultos desde la tribuna en el partido contra México en el Cuscatlán.