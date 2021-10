Dpa

Periódico La Jornada

Sábado 30 de octubre de 2021, p. a11

Madrid. Lewis Hamilton (Mercedes) se enfoca en su trabajo y no se preocupa por lo que pueda estar pasando por la cabeza al holandés Max Verstappen (Red Bull), su rival por el título del Mundial de Fórmula 1.

No pierdo ni un momento pensando en lo que podría o no ser una distracción para él, eso no me molesta de ninguna manera. Si hago mi trabajo lo mejor que puedo, no tengo ningún problema , expresó Hamilton en una entrevista a Sky Sports.

El piloto británico cree que su rival tiene ya experiencia en comparación a la que él poseía cuando ganó el primero de sus siete títulos en 2008. ¿Mi primer título?, fue horrendo, el viaje fue terrible, pero él (Verstappen) cuánto lleva en el Mundial, ¿seis años?; yo estaba en mi segundo año , dijo.