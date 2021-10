Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de octubre de 2021, p. 35

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera dijo que no es deseable politizar el colapso de la línea 12 del Metro, pues su esclarecimiento debe estar apegado a parámetros técnicos y jurídicos. Señaló que su nombre no figura entre los ex funcionarios que fueron citados a declarar por la fiscalía capitalina.

Sostuvo que siempre ha sido su ánimo que en este tema no haya sesgos políticos y que los resultados de la investigación deriven del resultado de expertos y expertas. Aclaró que su administración jamás señaló como responsable de las deficiencias en la línea 12 a su antecesor y hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.