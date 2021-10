“Salieron cuatro personas del sexo femenino que portaban chalecos del PAN, dos me comenzaron a amenazar gritándome: ‘¡Te voy a partir la madre!’, (…), Amellaly Solano se me fue a los golpes desapoderándome de mi teléfono celular, me estaban golpeando”, se lee en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de Justicia con folio CE-FIBJ/UAT-BJ-1/UI-15/D/02742709-2021.

El documento es parte de la denuncia por robo calificado con violencia y lesiones. “Vi cómo golpeaban mi brazo y cómo me mordían para soltar el celular. La principal agresora, Amellaly Solano, huyó en su carro; se quedó la otra chica, Liliana Hernández. Le dije que me diera mi celular. Llegó la policía, pero no me hicieron caso, se portaron horrendo porque yo sé que la debieron llevar al Ministerio Público.

Son militantes del PAN, pero más que eso son servidoras públicas, trabajan en la alcaldía y reciben apoyos que deben ser para los vecinos , explicó la mujer, quien ampliará su declaración en los próximos días.

Liliana Hernández y Amellaly Solano trabajan en la alcaldía Benito Juárez, a cargo de Santiago Taboada, como personal de base no sindicalizado, cuyos cargos son técnico administrativo y auxiliar de servicios, respectivamente.

Además, Solano aparece en el listado de beneficiarios del programa social Jefas y jefes de familia, por lo que recibe un apoyo económico de hasta 8 mil pesos.

En entrevista, Gabriela Ortega acusó que sus agresoras son parte del equipo político del diputado federal Luis Mendoza.