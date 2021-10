M

ina linda: a que no adivinas quién volvió a llamarme el domingo: Gildardo Angulo. Quiere que colabore en el próximo número de su revista. Desde reunir diferentes puntos de vista acerca de qué modo la pandemia nos ha hecho revalorar la salud, el tiempo, la casa, la convivencia y la relación que tenemos con los animales de compañía. Elegí este tema, entre otras cosas, porque así podré contar las circunstancias en que conocí a Mirlo y lo mucho que significó para mí. Sé que es tonto, pero aún sueño que aparece. En correo aparte mando lo que llevo escrito para que me digas si voy bien o me regreso. Abrazos.

I

El desconocido

(Relato basado en un hecho real)

Al atravesar la calle me sorprendió no ver al perro tendido junto a la entrada de la casa. Imaginé que estaría dando vueltas por allí o persiguiendo a las gallinas que tiene la encargada de la pensión. Cuando iba a abrir la puerta vi intactos los platos donde, antes de irme al trabajo, a diario le pongo agua y comida.

Aunque iba muerta de cansancio, me puse a recorrer la calle con la esperanza de encontrarlo, y pese a que no me gusta molestarlos, fui a preguntarles a mis vecinos si habían visto al perro que en las últimas dos semanas siempre estaba echado frente a mi casa. Para que me entendieran mejor, se los describí como si nunca antes lo hubiesen visto: Es negro, chaparrito, tiene manchas blancas en las patas y le falta una oreja. Por supuesto lo recordaban, pero no lo habían visto.

Me desanimó lo infructuoso de mis intentos y acabé por desistir de la búsqueda. Necesitaba descansar después de haber tenido uno de esos días fatales en los que todo se complica, hay tensiones con la jefa, te cancelan citas y acabas de pésimo humor.

No me pareció justo que después de haber sufrido tantos problemas llegara a mi casa y no viera al perro del que ya me estaba encariñando.

II

Encontré mi casa helada y decidí prepararme un té. El calorcito y el sabor de la canela me reanimaron tanto que hasta recuperé el optimismo. Pensé que al otro día las cosas iban a mejorar en la oficina y no descarté la posibilidad de que esa misma noche regresara el perro, de seguro mojado y muy hambriento. Por si mis buenos deseos se cumplían agarré una toalla viejita y salí a tenderla a un lado de la puerta, en el sitio donde duerme el perro.

Allí estaba la primera vez que lo vi, una mañana que iba saliendo rumbo a mi trabajo. Enseguida pensé que andaba perdido y me le acerqué. Como era de esperarse, sintió miedo y se puso a ladrar. Después de un momentito volví a acercarme para ver si de su collar colgaba la placa de identificación que les ponen a los animales de compañía. No la llevaba, así que era imposible comunicarme con sus amos para decirles dónde se encontraba su mascota.