E

n los pasados 50 años se registró, en promedio, un desastre natural por día, que ocasionó la muerte de 115 personas a diario, y pérdidas de 202 millones de dólares, afirma Pasqualina Curcio. Resumo apretadamente su excelente artículo:

Las catástrofes naturales se quintuplicaron, las muertes se triplicaron y las pérdidas económicas se septuplicaron. De 1970 a 2019 fallecieron 2 millones de personas a causa de 11 mil desastres. Los daños económicos rondan 3.64 billones de dólares. La causa principal de estos desastres naturales es el cambio climático, originado por la alteración del efecto invernadero asociado al calentamiento global, cada vez más acelerado.

El calentamiento global del planeta durante por lo menos el siglo pasado no ha sido natural: es de origen humano, principalmente asociado al uso excesivo de combustibles fósiles ( Informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, agosto 2021). Desde la Revolución Industrial, la temperatura global ha aumentado 0.74° C, en contraste con 0.5° C durante los mil años anteriores. Nos dirigimos a un aumento de 3 a 5° C para fines de siglo.

El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero está estrechamente asociado al modo de producción predominante desde la Revolución Industrial: el capitalismo, que necesita acumular y concentrar cada vez más capitales, sólo posible con mayor producción, mayor consumo y también despilfarro.