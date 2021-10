S

in máscaras. Cogida caótica o porno loco (Bad luck banging or loony porn, 2021), del realizador rumano Radu Jude ( No me importa si pasamos a la historia como bárbaros, 2018), es una de las pocas películas filmadas en este nuevo año de pandemia por Covid-19, que de principio a fin muestra a los personajes portando mascarillas o cubrebocas. Este detalle no es aquí sólo un imperativo circunstancial, sino una decisión maliciosa si se considera el estilo y la intención irónica de una comedia que expone, sin rodeos, la persistencia de la hipocresía moral en la Rumania poscomunista. La primera secuencia del relato es tan explícita y provocadora como el título de la cinta. Una pareja conyugal se filma teniendo sexo y su video casero termina en un sitio digital muy concurrido de pornografía. El drama de esta fuga imprudente se complica cuando la protagonista del video, Emilia (Katia Pascariu), una maestra de secundaria, descubre que su intimidad erótica se encuentra al alcance de sus alumnos, que su reputación académica (hasta entonces irreprochable, incluso ejemplar) está al borde del precipicio, y que una asociación de padres de familia presiona a las autoridades del plantel para conseguir su despido inmediato de la escuela.

Luego de ese prólogo cargado con un sexo gráfico que posiblemente excitará los ánimos censores en varios países, el director Radu Jude divide su cinta en tres secciones, cada una precedida de ilustraciones y títulos lúdicos. El tono es abiertamente fársico y por momentos surrealista. El contraste de ese espíritu festivo lo presenta la propia ciudad de Bucarest –gris, inhóspita, derruida– que la protagonista recorre consternada en su afán por detener la difusión del video escandaloso. Aunque la reposabilidad de su envío accidental a las redes recae sobre su marido, es ella quien tendrá que afrontar los saldos catastróficos del descuido. En pinceladas breves la cinta muestra una urbe caótica donde los ánimos de la población, en especial los automovilistas o la gente en un supermercado, están continuamente crispados, listos a la agresión verbal por cualquier motivo. La maestra padece esa hostilidad a flor de piel, misma que anticipa la rispidez extrema que le reservan algunos padres de familia en la junta escolar que decidirá su suerte.