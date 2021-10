D

espués de entregar al mundo uno hermoso álbum de post-rock contemporáneo llamado Double Negative (2018), Low, veterana agrupación de culto, originaria de Minnesota, puso la medida muy alta. Con todo, para 2021 logra una producción que compite perfectamente con aquélla: HEY WHAT (Sub Pop), a la vez bella e inquietante. Pocas son las bandas que, como este dueto (antes trío) integrado por Alan Sparhawk y Mimi Parker, van refinando su obra tras 25 años de actividad musical, en vez de decaer y repetirse. Reinvención, brillo, claridad y madurez creativa, definen su dosmilera racha productiva, en contraste con su ruido lento (slow-core) generado desde 1993 como contraposición al desenfreno grunge, atascado de furia y decibeles. Entre otros, Things We Lost in the Fire (2001), C’mon (2011), Ones and Sixes (2015), así como el antes citado, son discos que trabajan sobre un crescendo evolutivo apegado a sus propios términos estilísticos, esto es, el gusto por el caos sonoro, al cual han ido aterrizando hasta domarlo y dotarlo de diferentes contrastes, ya sea mediante electrónica ambiental o distorsión guitarril texturosa.

Y aunque lo suyo es moverse y mirar poco al pasado, en el nuevo disco el diálogo más claro es con su predecesor, bastante laureado por la crítica (tercer mejor disco de rock en 2018 según Ruta Sonora: https://bit.ly/2Y2scKu). Así, mientras en Double Negative generaron un espacio fuera de moda y tiempo, experimental aunque suave y asequible, fantasmal y misterioso, lleno de capas digitales y voces etéreas, ánimos confundidos, surreales, ruidistas, en HEY WHAT logran un equilibrio notable: por un lado, las composiciones melódico-vocales aquí son menos difusas y oscuras (en el previo formaban parte de la instrumentación); lo cantado es más claro y relativamente tradicional en cuanto a pop psicodélico, lleno de armonizadas notas largas y tonadas optimistas, mientras los arreglos son intrincados, ruidosos, quebrados, ya sea mediante guitarras eléctricas aporreadas / tropezadas, teclados sintéticos o programaciones digitales, como si superpusieran temas pop oxidados sobre una sucia variedad de ambient disonante –incursión que ejecutaron más de lleno en Ones and Sixes. Anímicamente, mientras Double... evoca melancolía y desconcierto, el actual busca ser una luz que ilumine y brinde algo de paz y esperanza; algo de humanidad en un mundo cada vez más alienado y mecanizado.

Artísticamente, tal mixtura es inquietante, pues yuxtapone universos que no suelen ir juntos: corales felices, pastorales, enmarcados por guitarras que saturan deliberadamente las bocinas, y por sintetizadores que emiten ya sea el drone más triste, o aislados leads de space-rock. Todo ello con una producción mesurada, que permite percusiones electrónicas austeras y silencios dramáticos a la hora de los cambios cabalgantes de estructura.