or estos días, pero de 1981, tuvo lugar en Francia uno de los debates parlamentarios más importantes de su historia moderna. Robert Badinter, ministro de Justicia del presidente socialista François Mitterrand, propuso la abolición de la pena de muerte en el país. La decisión para convertirla en ley no fue unánime. La apoyaron 363 legisladores y votaron en contra 117.

En 1953, al calor de la guerra fría y el macartismo reinante, asesinaron en la silla eléctrica a los esposos Ethel y Julius Rosenberg. Fue la primera ejecución en la historia de Estados Unidos de civiles acusados de espionaje. Se les culpó de transferir información sobre el desarrollo nuclear estadunidense a la Unión Soviética. Pero no fue verdad.