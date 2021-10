Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 1º de octubre de 2021, p. 32

Madrid. La ruptura en la casa real española es total. El rey emérito Juan Carlos de Borbón, quien vive en Emiratos Árabes desde agosto de 2020 y no ha regresado a España, confirmó en entrevista a una revista francesa que no mantiene ninguna relación con su heredero, el rey Felipe VI. Incluso confirmó que ni siquiera recibió una llamada telefónica suya para felicitarlo por su cumpleaños 83, que celebró el pasado 5 de enero.

En el contexto de la publicación del libro Mi rey depuesto, de la periodista francesa Laurence Debray, Juan Carlos rompió el silencio sobre su vida privada y habló de su relación con el monarca español, quien le reprochó su actuación en los últimos años, marcada por acusaciones de corrupción, pago de comisiones ilegales por contratos millonarios y, sobre todo, una larga lista de amantes a las que también incluía en sus negocios, como la princesa alemana Corinna.