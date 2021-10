“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, escribió Balvin el martes en una serie de tuits que fueron borrados de su cuenta.

Entre los candidatos a la 21 edición de los premios, artistas urbanos que incluyen a C Tangana, Bad Bunny, Rauw Alejandro y Balvin estuvieron nominados en las categorías generales. Pero el reggaetonero colombiano, con cuatro gramófonos latinos que en 2020 lideraba la lista de postulaciones con 13 de ellas, entre las que se contaban dos a álbum del año y dos a grabación del año, igualmente arremetió contra los galardones.

¡De los que tienen poder en el género ninguno debería ir ! , agregó en relación con la ceremonia de noviembre. Es decir todos, porque somos un movimiento .

El miércoles por la tarde, René Pérez Joglar, Residente, le respondió a su colega en un video publicado en redes sociales.

Decirle a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez, que no vaya a los Grammy porque a ti te sale de los co... , destacó. “Pa’ colmo en esta edición (el premio a la persona del año) se lo dedican a Rubén Blades, o sea tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y no vayan a celebrar la vida artística del panameño, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente”.

Residente, quien ha ganado cinco Grammys Latinos como solista y alrededor de una veintena como vocalista del grupo puertorriqueño Calle 13, no paró ahí. Señaló a Balvin debido a que se molestó por no recibir tantos premios como postulaciones.