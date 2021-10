Tras varios años grabando discos y haciendo giras, los Fabulosos Cadillacs han aprendido a darse el tiempo de parar. Cuando empiezas con un grupo, un poco la industria te hace creer que se te va a pasar el tren, eso es una cosa muy típica. Siempre está esa idea de que hay que seguir corriendo para no perder el éxito. Durante una época lo hicimos, unas veces con buen resultado y otras no con tan bueno , reconoció.

Una de las virtudes más lindas, que tienen los Fabulosos Cadillacs es que todos tenemos nuestros proyectos satélites, solistas, alrededor de la banda; y eso no nos trae complicaciones, ni conflictos , explicó Siperman en entrevista.

Desde sus inicios en la década de los ochenta, Mario Siperman se ha mantenido como el tecladista de Los Fabulosos Cadillacs. Sin embargo, esa constancia no necesariamente ha implicado que el músico haya dedicado toda su atención y energías a la longeva agrupación argentina. De hecho, para Siperman esa flexibilidad es una de las mayores virtudes que ha logrado conseguir la banda.

▲ Mario Siperman tecladista de Los Fabulosos Cadillacs. Foto cortesía Universal Music

Al contrario de su hogar, al que percibía como un espacio en blanco y negro, el lugar habitado por esa pareja le transmitía una atmósfera distinta. Ese modo de ver la vida, capaz que tenía más importancia que la música en sí. Pero este señor me hizo escuchar los primeros discos de The Who, de Jimi Hendrix, de Joe Cocker, de Cream; y ahí vi lo que tenía que ver, a la edad justa y en el momento justo , contó.

Si bien los pasados meses los ha dedicado a desarrollar sus ideas, el tecladista también admite que prefiere hacer música con otras personas. Nunca trabajo solo , reconoció. Muchas veces esa necesidad tiene que ver con carencias que tiene como músico. Una muy básica es que no soy cantante, canto muy mal. Entonces ahí sí necesito a alguien , detalló.

El tema Iu Manya, realizado junto a Rubén Albarrán de Café Tacvba y el productor Juan Diego Illescas, es resultado de la actual etapa por la que Siperman atraviesa. La colaboración tiene como intención la de generar conciencia sobre el medio ambiente, y fue una propuesta de una ONG de las Islas Galápagos llamada Isla Viva. La música es el mejor modo de transmisión de mensajes, de ideas, el más rápido y probablemente el más efectivo que hay , advirtió el argentino.

Fue Mario a quien se le ocurrió la base de la canción. Soñé que mi familia estaba atrapada en una especie de caverna, muy parecido al cenote de Valladolid. Y para liberarla tenía yo que cantar esa letra con esa música. Cuando me desperté por la madrugada lo grabé con el celular para no olvidar, y cuando Juan Diego nos propuso hacer el tema a Rubén y a mí, se me ocurrió que ese sueño, que este cántico, que era como la llave de la salvación, podía tener que ver con las islas Galápagos .

Por haber involucrado a músicos del norte, centro y sur de Latinoamérica, Siperman considera que en Iu Manya, casi de una manera simbólica está representada toda la cultura del continente latinoamericano por esta causa que sucede sobre la línea del ecuador .

Iu Manya ya está disponible en plataformas de streaming.