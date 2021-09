Los directivos recibieron una llamada de atención de manera positiva y espero tomen cartas en el asunto de inmediato, no sólo con abolir este límite salarial, sino que se refleje lo antes po-sible con un aumento monetario a las atletas , dijo Moreno, doctora en ciencias sociales con especialidad en la mujer y relaciones de género.

Moreno consideró que la sanción de la Cofece es una medida razonable y demuestra que la movilización feminista tiene voz donde no parecía sonar . No obstante, de no haber cambios para terminar con la brecha salarial se deben imponer nuevas multas, que les salga caro la misoginia y discriminación hacia las mujeres .

Señaló que también es trascendental cerrar la brecha salarial con los jugadores, quienes tienen ganancias de hasta 4.6 millones de dólares como el delantero francés de Tigres, Florian Thauvin.

Destacó que esa gran diferencia no sólo debe cerrarse en el futbol, sino también en otros deportes como el boxeo, donde hasta ahora no existe una peleadora que haya cobrado un millón de dólares por contienda.