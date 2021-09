D

espués de haber emitido en 2013 el magnífico disco Images du futur, al grupo canadiense SUUNS le fue difícil alcanzarse a sí mismo con otra producción igual de buena. Tras amalgamar sonidos diversos, que iban del noise guitarril a una electrónica atmosférica, sus álbumes Hold/Still (2016), con un poco más de beats, o el Felt (2018), un tanto más extraviado, la banda dirigida por los guitarristas Ben Shemie y Joe Yarmush se volvió a aplicar para editar de nuevo un trabajo sofisticado en 2021: The Witness, por primera vez bajo el sello Joyful Noise (sólo habían publicado con Secretly Canadian).

Los oriundos de Montreal, identificados instrumentalmente como una banda de rock (guitarras, bajo, batería, teclados), suelen explorar ritmos y tramas sónicas de forma muy lejana al cliché de lo que se esperaría de un conjunto de tal género; de hecho, al escucharlos se tiene primero la sensación de que son una banda de electrónica, por lo básico de sus percusiones: lineales y suaves cual beats de synth-pop, o viajeras con toques de kraut. Con voces suaves y siempre en coro, al estilo de The Beta Band o The Zombies, sin exasperación ni desfogue (aunque alrededor la instrumentación esté en llamas), siempre con sonidos de talante espacial, SUUNS se colocó en ese espacio indie-sicodélico de la memoria donde se ubican grupos de personalidad única que no atraen multitudes, pero no pueden olvidarse.

Así, The Witness, quinto disco, vuelve a envolver en el misterio de su segunda grabación de marras, aunque con un cariz más ambient y minimalista, con deliberados pocos elementos, nada atascado. Las guitarras eléctricas aquí ya no llevan distorsión, emiten notas procesadas y espaciadas, más texturosas que rítmicas, en amalgama lisérgica con retahílas de sintetizadores cósmicos, ecos reverberantes y sorpresivos detalles jazz-synth-pop, igual disonantes que expansivos. El disco es pura suavidad groovie, introspección sideral y analógica, lenta y tranquila, sin prisa, que va mejorando y atrapando conforme más se le oye. Si bien es menos original que lo antes ofrecido (hay aquí más ritmos identificables: un poco de kraut por aquí, algo de trip hop por allá), y dura apenas 40 minutos (ocho tracks), no deja de ser un plato sabroso, a la altura de las expectativas antes creadas. Si bien todo él es un gozo flotante de calma y luz, con todo y sus letras paranoides, destacan los temas Third stream, Witness protection, C-Thru, The Fix y The Trilogy. Ojalá la banda regrese a México con este álbum (actuó en CDMX en la Semana Indie Rocks 2016).