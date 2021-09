U

na de las miradas más profundas, pero a la vez irónicas, propositivas y alucinantes en torno al sincretismo cultural que ha cobrado especial vigencia con motivo del aniversario de la llamada Conquista de Tenochtitlan es la que hace el artista plástico César Martínez en su exposición Mexpaña, nos-otros mismos, que se inaugurará el jueves en el Museo Regional de Querétaro.

Este intenso creador multidisciplinario explica así su propuesta: “Como artista visual e investigador, he realizado actividades y obras plásticas en torno al tema desde hace varios años. He consultado gran variedad de ensayos y artículos que me permiten dar como resultado proyectos artísticos que espero poder presentar a un público diverso, tanto mexicano como español, según sean los actos conmemorativos.

“Fui residente en España de 2003 a 2008, CUM Laude por la Universidad de Castilla La Mancha y durante este periodo me di cuenta de gran cantidad de mitos en torno a quienes somos nos-otros. Tanto en España como en México, la perspectiva colonial, su mirada y postura, así como el lenguaje ‘común y coloquial’ es lo que rige nuestros modos de ver y hacer. La mayoría de las veces, somos vistos bajo una serie de estereotipos mal y popularmente construidos desde ambos lados del Atlántico.

“Para mí, fue una gran sorpresa encontrar una ‘Nueva España’ en la península ibérica que desde México se veía de otra manera y a su vez contemplar ahí mismo a un ‘México desconocido’ con una verdad histórica comprometida por poderosos mitos creados a lo largo de centurias. No sólo ha sido el manejo del idioma en sus usos comunes y culturales los que generaron ciertas dificultades que tuve para comunicar muchas de mis ideas, produciéndose una serie de malos entendidos muy simpáticos, sino la cantidad de factores sociopolíticos y culturales que nos dividen y fracturan debido a la visión eurocéntrica de la historia.”

Pancho López, en España

Por su parte, el experimentado performancero y estudioso del performance en latinoamérica, presentará mañana su libro Centroamérica en acción. Una aproximación al Performance Centroamericano y Algunos de sus Protagnistas, en el Museo La Neomudéjar, en Madrid España, con la participación de Celeste Flores, Illimani de los Andes, Margarita Aizpuru, Francisco Brives y Néstor Prieto.