ienso que estas oleadas de migrantes que vienen de Haití y otros países centroamericanos no es un fenómeno pasajero. Hoy esperan 10 mil o más haitianos para entrar por Texas a territorio estadunidense en busca de alcanzar estatus de asilados, por las difíciles circunstancias que enfrentan es su nación. Pienso que este caso no es pasajero. No, esto parece un nuevo reacomodo de la población mundial, pues lo mismo está sucediendo en otras latitudes: en Oriente Medio y en África hacia los países europeos. Parece que esto representa un gran reto para las naciones del llamado primer mundo. A la vez que es un serio cuestionamiento hacia los sistemas capitalistas y neoliberales que se han consolidado en esos países desarrollados. Pues ahora se ven como sistemas deshumanizados.

Patricia Zúñiga-Bello es desde siempre la invariante secretaria técnica de ese foro.

Rubén Mares Gallardo

Sobre la comunidad científica y su honorabilidad

Sería interesante y convendría hacer un estudio de los resultados que esos supuestos impolutos ciudadanos han generado de beneficio para el país. En el SNI, donde no están muchos que deberían de estar y están muchos que no deberían, lo que ha imperado ha sido el desempeño mafioso. Algunos de sus miembros han sido objeto de rumores y acusaciones de plagio y de malos manejos de recursos públicos desde hace años. Insisto; véase por ejemplo, por qué tenemos que recurrir a instituciones extranjeras para resolver asuntos que nuestras eminencias no tienen la capacidad de resolver.

José Luis Ruiz de Esparza

No recibe su ahorro de Pensionissste

Han transcurrido casi dos años de un ir y venir para recuperar mi ahorro para el retiro y no termino. Por fin, después de tantas vueltas a Pensionissste y cubrir los interminables requisitos, el 6 de agosto de 2021, en Buenavista, fue aceptada mi petición. Me dijeron que mis recursos serían depositados el 12 de septiembre, pero no ocurrió tal. Llamé y me informaron que no salió el depósito “porque estaban mal las semanas cotizadas. Me dieron una nueva cita, ahora en la sucursal Culhuacán, el 22 de este mes. Presenté toda la documentación que fue aprobada en Buenavista, pero la empleada que me atendió me dijo que un recibo del 15 de diciembre de 2007 tiene mal la homoclave y que debo solicitar una carta patronal.

¿Cómo es posible esto, si toda la documentación fue aprobada en Buenavista? ¿Habrá alguien con ética y conocimiento de lo que hace y que me oriente? Me urge, ya que no tengo ingresos.

Mis teléfonos son: 55-2160-2247 y 55-1916-4021.

María Elena Cristiany Villagrán

Invitación

Primera Muestra de Cine Mexicano Contemporáneo

El Albergue del Arte y Dragón Estudios en su primera Muestra de Cine Mexicano Contemporáneo, invita a las proyecciones de: Lupita, que retiemble la tierra, de Mónica Wise https://vimeo.com/337374986 y de La energía de los pueblos, de Marie Combe https://drive.google.com/file/d/1qhF8X42R_8FxwIOah-lAI97AwU3k2hx2/view?usp=sharing

La cita es hoy a las 20:30 horas, en el foro El Albergue del Arte, en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones en el telefono 55-5554-6228. ¡Entrada libre!