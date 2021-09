Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 24 de septiembre de 2021, p. a11

De cara al clásico nacional, Gilberto Tiba Sepúlveda, jugador de Chivas, minimizó las declaraciones del americanista Roger Martínez, con respecto a los pocos logros deportivos del Rebaño en los meses recientes, y aseguró que dichos comentarios no me causan problema ni me mueven, nosotros conocemos la grandeza de nuestro club .

El delantero de las Águilas señaló el pasado miércoles que desde su incursión al futbol mexicano, en 2018, sólo ha visto al Guadalajara llegar a la liguilla mediante el repechaje. Interrogado al respecto, el defensa rojiblanco indicó que dicha aseveración no incomodó a su equipo.

Sí lo escuché. Lo que pienso es que cada quien, cuando hay un clásico, lo vive y lo actúa de manera diferente. Es muy respetable, pero yo lo veo de una manera distinta y ese tipo de comentarios no me causan problema. En lo personal, no me molesta que hablen de mi equipo, soy consciente de lo que viene y sé dónde se deben demostrar las cosas , mencionó ayer en una conferencia virtual previa al clásico nacional, el cual se disputará este sábado en el estadio Azteca.

Asimismo, Sepúlveda consideró que aunque el América, actual líder del torneo Apertura 2021, con 20 puntos, tiene una ventaja de siete unidades sobre Chivas en la clasificación general, no existen grandes diferencias futbolísticas entre ambos planteles.