Periódico La Jornada

Domingo 19 de septiembre de 2021, p. a12

Buenos Aires. En uno de los resultados más sorprendentes en la historia reciente de la Copa Davis de tenis, el argentino Diego Schwartzman sucumbió ante un adversario sin ranking profesional y nula actividad en el circuito.

El actual número 15 del mundo cayó sin atenuantes 6-4 y 6-3 ante Daniil Ostapenkov, bielorruso de 18 años, al abrir en Buenos Aires la serie de playoffs por el Grupo Mundial del torneo de equipos.

No hice nada bien , dijo Schwartzman. No puedo encontrar excusas porque no las hay .

Lo más cercano a un antecedente oficial de Ostapenkov había sido en otro compromiso de la Davis, cuando el sudamericano sufrió una derrota ante el alemán Dominik Koepfer en marzo de 2020.

Fue una gran victoria. No siempre juego como lo hice hoy, para mí también fue una sorpresa, y espero seguir así en el futuro , dijo Ostapenkov. Sé que jugué contra uno de los mejores y deseo que el equipo pueda mantener el nivel y conseguir la victoria , agregó.

En cuanto a rankings, la serie en la superficie de arcilla del Buenos Aires Lawn Tennis Club es muy dispareja. Los anfitrio-nes lograron igualar el cruce 1-1 tras la victoria de Guido Pella número 82 del orbe, por 6-1 y 6-2 ante Erik Arutiunian, de 16 años y otro jugador sin clasificación en el escalafón de la ATP.