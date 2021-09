Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 12 de septiembre de 2021, p. a12

A pesar de que había ganado, el campeón mundial Óscar Valdez lucía triste. Los ojos apuntaban al suelo de regreso al camerino, donde nadie festejaba como se acostumbra. Parecía que era el perdedor quien entraba a esa sala. Saúl Canelo Álvarez reconfortaba al monarca y le señalaba algunos errores en el combate donde obtuvo una victoria muy criticada.

Valdez, originario de Sonora y representante mexicano en dos Juegos Olímpicos, salió muy lastima-do del rostro ante el retador brasileño Robson Conceiçao, quien muchos creen que debió llevarse el campeonato superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, el viernes pasado en Tucscon, Arizona.