Manifestó que dedicamos este esfuerzo (que incluyó a muchas personas no zapatistas y algunas hasta antizapatistas), a todas las desaparecidas, a las familias que sufren su ausencia y, sobre todo, a las mujeres y hombres que luchan por encontrarlas y conseguir la verdad y justicia que todos necesitamos y merecemos. Sepan que su ejemplo, su incansable trabajo y su no rendirse, no venderse y no claudicar, son para nosotros, los pueblos zapatistas, una lección de dignidad humana y de compromiso auténtico en la lucha por la vida .

Moisés adelantó que en unos días más detallaremos la fecha en que saldremos del Semillero Comandanta Ramona para concentrarnos en el caracol de Jacinto Canek, en San Cristóbal de las Casas, y de ahí nos dirigiremos por tierra, en caravana vehicular, a la Ciudad de México, donde nos acuartelaremos en el local de Carmona y Valle hasta el día y hora de la salida .