Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de agosto de 2021, p. 10

Morena en la Cámara de Diputados busca registrar una coalición legislativa con PT y PVEM para tratar de quedarse nuevamente con las presidencias de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aun cuando no cuenta con mayoría absoluta.

La maniobra fue rechazada por la oposición. Mientras Acción Nacional sostuvo que los panistas actuarán al son que nos toquen en Morena, la bancada del Partido Revolucionario Institucional advirtió que si los morenistas no reflexionan y no desisten, la Mesa Directiva no podrá elegirse en la sesión constitutiva del domingo y se cerrarán las puertas para decisiones futuras en la cámara.

También Movimiento Ciudadano resaltó que, tras las elecciones del 6 de junio, la composición de la cámara no le permitirá a Morena continuar con la presidencia de los dos órganos de gobierno. Se le acabó el día de campo , dijo el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez.

Permanecería la de decanos

Ante la intención del coordinador de Morena, Ignacio Mier, por mantenerse como presidente de la Jucopo, el priísta Rubén Moreira –quien coordina a su bancada– advirtió que no votarán en favor de la Mesa Directiva, que para su integración requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

La instalación de la nueva legislatura y la elección de la mesa están a cargo de un órgano temporal, la Mesa de Decanos, que corresponde presidir al PRI, pues Augusto Gómez Villanueva es el que más veces ha sido legislador.