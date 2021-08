Bertha Teresa Ramírez

Miércoles 25 de agosto de 2021

El cierre de empresas y la pérdida de empleos no han tocado fondo en la Ciudad de México, por lo que se requiere de un gran trabajo para contenerlos, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, quien estimó que se necesitarán dos o tres años para que la capital del país regrese a la situación económica en la que estaba antes de la pandemia de Covid-19.

Aun con la reactivación de 70 por ciento de la economía local, está costando mucho recuperar empresas y empleos, simplemente porque en la Ciudad de México 95 por ciento de las empresas son pequeñas y medianas y las que cerraron por la pandemia no van a regresar, ya quebraron, por eso los 230 mil empleos que se perdieron, de acuerdo con el último reporte (del Inegi), sólo muestra una recuperación de 70 mil , aseveró en conferencia de prensa en la que informó de la alianza del organismo patronal con la empresa de financiamiento Konfío.