La buena noticia fue el retornó del arquero Alfredo Talavera, quien superó el Covid, aunque no tuvo muchas intervenciones ante la fría ofensiva de los poblanos.

El complemento inició con la misma tónica, con unos Pumas que tenían el control del esférico pero que no lograban concretar las jugadas frente al arco. Sin embargo, Andrés Lillini, timonel de los felinos, movió sus piezas y una pincelada individual cambió el duelo.

Washington Corozo se filtró al área solo y tras superar a la zaga poblana lanzó un disparo cruzado para vencer a Silva y anotar su primer gol desde que llegó a la Liga Mx. El tanto levantó los ánimos en la cancha y en el cuerpo técnico auriazul, que por fin pudo sacudirse la tensión y festejar el segundo gol.

El encuentro pareció tornarse en favor de Pumas. Israel Reyes jaloneó a Washington Corozo y el silbante Brian Omar González tuvo que señalar un penal tras la intervención del VAR.

Con nerviosismo, Juan Ignacio Dinenno cobró la pena máxima para poner el 2-0 a favor de los felinos, al tiempo que se rencontró con el gol después de cuatro meses.

Al término del partido, Andrés Lillini reconoció que la victoria era necesaria , pues teníamos que sacarnos la presión de encima .

Ante los reclamos previos al duelo, el timonel dedicó el triunfo a los seguidores. Hay un gran trabajo de nosotros atrás, conjuntamente con la directiva, es un regalo para ellos, no me molestan las críticas en lo más mínimo. Son aficionados, tienen todo el derecho de hacer una manifestación .